СМИ: Юристы Белого дома изучают процедуру импичмента

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух проинформированных источников.

"Юристы Белого дома начали изучать процедуры импичмента, чтобы на всякий случай подготовиться к тому, что президенту Дональд Трамп придется отбиваться от попыток отстранить его от должности", - говорится в сообщении.

При этом должностные лица Белого дома считают, что у Трампа есть поддержка республиканцев и импичмент является маловероятным.

СNN отмечает, что даже демократы заявляли, что разговоры об импичменте преждевременны.

Отмечается, что юристы Белого дома консультировались с экспертами по вопросу импичменту на прошлой неделе и начали собирать информацию о том, какие судебные разбирательства могут быть.

СNN сообщает, что изначально в Белом доме не прокомментировали эту ситуацию, однако после публикации материала, представитель Белого дома заявил, что "это неправда".