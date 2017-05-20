СМИ: Юристы Белого дома изучают процедуру импичмента

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Суббота, 20 мая 2017, 07:41

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух проинформированных источников.

"Юристы Белого дома начали изучать процедуры импичмента, чтобы на всякий случай подготовиться к тому, что президенту Дональд Трамп придется отбиваться от попыток отстранить его от должности", - говорится в сообщении.

При этом должностные лица Белого дома считают, что у Трампа есть поддержка республиканцев и импичмент является маловероятным.

СNN отмечает, что даже демократы заявляли, что разговоры об импичменте преждевременны.

Отмечается, что юристы Белого дома консультировались с экспертами по вопросу импичменту на прошлой неделе и начали собирать информацию о том, какие судебные разбирательства могут быть.

СNN сообщает, что изначально в Белом доме не прокомментировали эту ситуацию, однако после публикации материала, представитель Белого дома заявил, что "это неправда".

Темы: США Трамп
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