В Госпогранслужбе рассказали, как медленно достраивают "Стену"

Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, с чем связано медленное возведение "Стены" на границе с РФ, обустройство которой утверждено в 2015-м со сроком реализации 3 года.

Как отметил Назаренко в интервью "Интерфакс-Украина", на строительные работы ГПСУ получает не полное финансирование, предусмотренное бюджетом.

Так, на 2017 год бюджетом предусмотрено 200 млн грн на программу по созданию интеллектуальной модели охраны госграницы с РФ, что составляет 17% от запланированного.

"На сегодня мы получили около 30 млн и используем средства на этот проект. В 2015 году было выделено 400 млн, а это всего 40% от запланированного. С этим и связываем не слишком быстрое продвижение этого проекта. Но он все равно нужен, мы его будем реализовывать", - заявил Назаренко.

Он добавил, что в настоящее время завершаются работы по возведению "Стены" в Харьковской области, работы начаты в Сумской и Луганской областях.

"С середины 2015 года и до сегодняшнего дня мы обустроили более 273 км противотранспортные рвов, 47 км контрольно-следовых полос, 83 км заградительного забора, 153 км рокатных дорог", - сообщил Назаренко.

По его словам, на обустроенных участках границы нарушения границы сведены к нулю, что подтверждает эффективность проекта.