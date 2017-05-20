За сутки пострадали 7 военных - Минобороны

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Суббота, 20 мая 2017, 12:56

За минувшие сутки в результате боевых действий 7 украинских военных получили ранения и травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 7 военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал он.

Лысенко также заявил, что в прошедшие сутки ситуация в зоне АТО значительно обострилась.

"Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций украинских войск, в частности применили реактивные системы залпового огня "Град" и неоднократно открывали огонь из ствольной артиллерии", - сказал он.

По словам Лысенко, количество снарядов, выпущенных по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения за прошедшие сутки превысило отметку 400.

В частности, на Луганском направлении зафиксировано 15 вооруженных провокаций, 11 из них из тяжелого вооружения. Количество выпущенных снарядов - более 150.

На Донецком направлении состоялось 16 обстрелов, 11 из которых с минометов. Количество выпущенных снарядов превысило 140. Большинство из них пришлась на район Авдеевки.

На Мариупольском направлении зафиксировано 26 обстрелов, 12 из них из тяжелого вооружения. Количество выпущенных снарядов превысило 120.

Как сообщалось, ранее пресс-центр штаба АТО заявлял лишь о 4 раненых военных за прошедшие сутки.

Украинская правда

Темы: АТО
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