80 машин националистов едут к дому Порошенко требовать амнистии

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Суббота, 20 мая 2017, 13:10

В центре Киева в субботу днем стартовал автопробег под названием "Порошенко, подпиши амнистию", организованный рядом националистических организаций, в частности, партией "Национальный корпус", С14, "Правым сектором" и ВО "Свобода".

Как передает "Интерфакс-Украина", около 80-ти автомобилей с национальной символикой и партийными флагами направились в пгт Козин (Киевская область) к дому главы государства.

Участники автопробега намерены озвучить требования к президенту Петру Порошенко о подписании закона об амнистии для участников АТО.

Как известно, закон "Об амнистии в 2016 году" с отдельными пунктами по украинским военным принят Верховной Радой 22 декабря 2016 года.

Темы: авто Порошенко
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