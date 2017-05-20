Порошенко поговорит с Меркель о Донбассе и "Минске"

В ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко обсудит ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Как сообщает Интерфакс-Украина, также планируется к обсуждению ситуация на разных направлениях, в том числе вопросы безопасности, освобождение заложников, гуманитарная ситуация и тому подобное.

Встреча Порошенко и Меркель начнется 20 мая в 14:00 по Киеву в замке Мезеберг (г.Гранзе).

Как известно, 20 мая Порошенко осуществит однодневный рабочий визит в Германию по приглашению Меркель.

Ранее Порошенко заявлял, что накануне саммита стран G7 проведет переговоры с лидерами этих стран, во время которых поднимет вопрос продления санкций в отношении РФ не на 6, а на 12 месяцев.