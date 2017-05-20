В НАБУ заявили, что "их взяточник" не работает в бюро с февраля

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Суббота, 20 мая 2017, 13:54

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что работник, о задержании которого заявляют в Генпрокуратуре, не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном 20 мая.

"Ни один из работников НАБУ не был задержан в связи с расследованием ГПУ фактов вымогательства неправомерной выгоды от предпринимательницы на Сумщине. Сообщения по этому поводу, распространенные пресс-секретарем Юрия Луценко 19 мая, являются ложными и провокационными", - заявили в НАБУ.

В бюро отметили, что по состоянию на 13:00 20 мая со стороны Генпрокуратуры не обнародовано ни одного официального заявления по поводу событий вокруг "задержания работника НАБУ".

"Подчеркиваем, что человек, фамилия которого упоминается в СМИ, не работает в НАБУ с февраля 2017 года. Должность, которую это лицо занимало, в настоящее время вакантна - конкурс на ее замещение был объявлен 12 апреля, о чем было сообщено на официальном сайте. Прием документов от кандидатов завершен 14 мая. При увольнении служебное удостоверение у работника было изъято", - говорится в заявлении Бюро.

Также отмечается, что экс-сотрудник вовремя не подал декларацию, как того требует закон от лица, которое прекращает деятельность, связанную с выполнением функции государства.

"По этому поводу управлением внутреннего контроля НАБУ было отправлено соответствующее сообщение в Нацагентство по предупреждению коррупции. Относительно указания вероятным задержанным НАБУ как места работы в электронной декларации за 2016 года, представленной в Реестр в апреле 2017-го - после увольнения из Бюро - эта информация не соответствует действительности, и вероятно, является следствием ошибки при заполнении электронной формы", - добавили в НАБУ.

Также в бюро отметили, что никаких обращений со стороны ГПУ в НАБУ в устной или письменной форме по поводу проверки личности задержанного не поступало.

"НАБУ ожидает, что генпрокурор обеспечит обнародование официальной проверенной информации, а также предоставит надлежащую оценку действиям своего пресс-секретаря. Со своей стороны НАБУ будет предпринимать все законные меры, чтобы непрофессиональное поведение госпожи Сарган не осталась без последствий", - заявили в Бюро.

Как известно, ранее пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что сотрудник НАБУ и его сообщник задержаны за получение взятки в размере 150 тыс. долларов.

В НАБУ данную информацию опровергли.

Темы: НАБУ Генпрокуратура взятка
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IP: 93.115.95.---spitfire20.05.2017 14:37
агент уже не працює на НАБУ, але досі працює на ГПУ.

раніше хтось із владних дурників по телебаченню патякав про те, як було б добре, якби різні правоохоронні органи змагались між собою.

тепер бачимо наслідки таких "змагань": брудна пропаганда, штучні злочини і провокації.
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IP: 93.75.41.---formalin20.05.2017 14:10
Оце і є оцінка роботи ГПУ "під Луциком"
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