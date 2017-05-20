Порошенко рассказал Меркель о "новых реалиях" на Донбассе

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Суббота, 20 мая 2017, 15:08

Несмотря на новые реалии, в которых находится Украина и ее оккупированные Российской Федерацией территории, альтернативы Минским соглашениям нет, а их выполнение необходимо вернуть в конструктивное русло. 

Об этом 20 мая заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Есть новые реалии: когда президент РФ Владимир Путин издал указ о признании фейковых документов (выданных в "ЛДНР" - УП), российское правительство распространило рублевую зону РФ на оккупированные территории Украины ... Также имеем конфискацию активов, принадлежащих Украине и украинским гражданам на оккупированных территориях ... С учетом этих реалий мы должны решительно действовать дальше, чтобы вернуть "Минск" в конструктивное русло", - заявил Порошенко.

"Мы не видим никакой альтернативы Минским соглашениям и настаиваем на их полном выполнении", - добавил президент.

"Часть переговоров сегодня будет посвящена повышению эффективности имплементации "Минска", в т.ч. Россией, а также тому, что нужно сделать, чтобы на востоке Украины были выполнены требования о режиме прекращения огня, отводе тяжелой техники и артиллерии, освобождении заложников и имплементации всего комплекса безопасности,  который является предпосылкой политическому процессу", - добавил Порошенко.

Говоря о подписании "безвиза" с ЕС, которое состоялось 17 мая, Порошенко отметил, что это является "окончательным выходом Украины из советской империи, окончательным возвращением Украины к семье европейских народов и признанием реформ и изменений, которые произошли в Украине за последние 3 года" .

Украинская правда

Темы: Минские соглашения Меркель Порошенко
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