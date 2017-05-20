Под домом Порошенко жгли файеры и слушали музыку

Участники автопробега, организованного рядом националистических сил, передали на имя президента Петра Порошенко письмо с требованием подписать закон, предусматривающий амнистию участников АТО.

Как передает "Интерфакс-Украина", автопробег, стартовавший с Контрактовой площади в Киеве в субботу днем, завершился возле дома главы государства в пгт Козин (Обуховский район Киевской области). Всего в нем принимает участие около 80-ти автомобилей и 200 человек.

У ворот дома прошёл небольшой митинг, желающие озвучили требование подписать закон "Об амнистии в 2016 году" с отдельными пунктами по украинским военным, принятый Верховной Радой 22 декабря 2016 года.

Собравшиеся также слушали националистическую музыку и раздавали наклейки с напечатанными требованиями.

Кроме того, они зажгли несколько дымовых шашек и файеров, однако потушили их в течение минуты.

Правопорядок на территории у дома главы государства обеспечивают около сотни правоохранителей. Акция прошла спокойно.

Как известно, самого Порошенко в субботу нет в Украине – он находится в Германии, где проводит переговоры с канцлером Ангелой Меркель.