С начала суток ранены уже 5 воинов

277 просмотров
0
Суббота, 20 мая 2017, 18:22

С начала суток боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 5 украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВС Украины в районе Широкино и Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и менее мощного стрелкового оружия. По одному из наших опорных пунктов у Водяного вели огонь из гранатометов различных систем.

На Донецком направлении наиболее активно незаконные вооруженные формирования использовали оружие против украинских воинов в пригороде Авдеевки. Утром боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на этом участке линии соприкосновения со 120-мм минометов. А уже в полдень ударили с артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, противник время от времени вел огонь по украинским воинам, которые обороняют этот город, из стрелкового оружия и гранатометов.

На Светлодарской дуге боевики снова обстреливали укрепления ВСУ возле Новолуганского из вооружения БМП. Западнее, у Зайцево, били с 82-мм минометов. А неподалеку Верхнеторецкого совершили обстрел позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики из артиллерийских систем калибра 152 мм и 120-мм минометов вели огонь по опорным пунктам ВС Украины в районе Троицкого и Новозвановки. У Станицы Луганской открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За сутки пострадали 7 военных - Минобороны 20 мая 2017, 12:56
Разведка: Возле Ясиноватой погибли и ранены до 20 боевиков 20 мая 2017, 11:59
Боевики применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию 20 мая 2017, 10:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия пожаловалась ВТО на ограничения со стороны Украины
С начала суток ранены уже 5 воинов
Геращенко: 24 мая должен быть определен список и дата освобождения заложников
Меркель: Перемирия на Донбассе нет, "Минск" выполняется не полностью
Все новости
Культура

Сколько тратят украинские музеи на новые экспозиции и реставрации

ВНО

Не так страшно ЗНО... Психолог о преодолении стресса от экзаменов