С начала суток ранены уже 5 воинов
С начала суток боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 5 украинских воинов получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВС Украины в районе Широкино и Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и менее мощного стрелкового оружия. По одному из наших опорных пунктов у Водяного вели огонь из гранатометов различных систем.
На Донецком направлении наиболее активно незаконные вооруженные формирования использовали оружие против украинских воинов в пригороде Авдеевки. Утром боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на этом участке линии соприкосновения со 120-мм минометов. А уже в полдень ударили с артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, противник время от времени вел огонь по украинским воинам, которые обороняют этот город, из стрелкового оружия и гранатометов.
На Светлодарской дуге боевики снова обстреливали укрепления ВСУ возле Новолуганского из вооружения БМП. Западнее, у Зайцево, били с 82-мм минометов. А неподалеку Верхнеторецкого совершили обстрел позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении боевики из артиллерийских систем калибра 152 мм и 120-мм минометов вели огонь по опорным пунктам ВС Украины в районе Троицкого и Новозвановки. У Станицы Луганской открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.
Украинская правда
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