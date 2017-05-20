В Харькове обстреляли троллейбус
В Харькове в субботу неизвестные обстреляли троллейбус.
Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате никто не пострадал, повреждены окно салона и окно двери.
Предположительно стреляли из пневматического оружия.
Вместе с тем, как сообщает полиция Харьковской области, днем неизвестные сделали несколько выстрелов по общественному транспорту. В результате происшествия пострадавших нет.
Сообщение поступило в Киевский отдел полиции в 15:25 субботы.
Установлено, что на улице Барабашова, 36 водитель услышал два хлопка. Он остановил транспорт и увидел в окне несколько отверстий.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, неизвестные выстрелили из пневматического оружия. Вещественные доказательства изъяты.
Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
Личности злоумышленников устанавливаются.
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