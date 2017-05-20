В Харькове обстреляли троллейбус

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Суббота, 20 мая 2017, 19:11

В Харькове в субботу неизвестные обстреляли троллейбус.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате никто не пострадал, повреждены окно салона и окно двери.

Предположительно стреляли из пневматического оружия.

Вместе с тем, как сообщает полиция Харьковской области, днем неизвестные сделали несколько выстрелов по общественному транспорту. В результате происшествия пострадавших нет.

Сообщение поступило в Киевский отдел полиции в 15:25 субботы.

Установлено, что на улице Барабашова, 36 водитель услышал два хлопка. Он остановил транспорт и увидел в окне несколько отверстий.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, неизвестные выстрелили из пневматического оружия. Вещественные доказательства изъяты.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Личности злоумышленников устанавливаются.

Темы: Харьков
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