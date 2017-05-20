Порошенко с Меркель думали, как заставить Россию выполнять "Минск"

Президент Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сценарий оказания давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею Минских соглашений.

Об этом он сообщил в субботу вечером в Берлине по итогам официального визита в Германию, передает "Интерфакс-Украина".

"Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации Минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет Минские соглашения и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь касательно компонента безопасности", - сказал Порошенко.

По словам президента, нужно сделать все, чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация, и в этом у Украины есть полная поддержка со стороны Германии.

"Кроме того, мы договорились, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены. Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семерки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече Большой двадцатки", - сказал Порошенко.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с Германией, в том числе касательно помощи Донецкой и Луганской областям.

"Договорено о финансовой поддержке реформ и констатирован значительный успех украинской команды в и имплементации реформ", - сказал президент Украины.

Он также сообщил, что работа в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет активизирована в ближайшее время.

"Мы уверены в том, что точно также, как нет альтернативы Минскому процессу, так и "нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время", - сказал президент.

Порошенко отметил, что на встрече с Меркель также была достигнута договоренность по поводу активной координации действий с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.