Россия продает КНДР уголь и нефть

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Воскресенье, 21 мая 2017, 01:20

Несмотря на попытки ООН при помощи санкций заставить руководство КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы, Москва расширяет сотрудничество с Пхеньяном.

Об этом пишет DW.com.

В первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Северной Кореей увеличился более чем на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ, с января по март товарооборот между обеими странами составил около 32 млн долларов. Львиная доля российских поставок в Северную Корею приходится на энергоносители. В частности, Москва экспортировала в КНДР каменный уголь на 22 млн долларов, бурый уголь - на 4,7 млн и нефть - на 1,2 млн долларов.

В абсолютных единицах это означает, что Россия поставила Пхеньяну около 4000 тонн нефти. Впрочем, этот объем даже близко не покрывает потребности Северной Кореи. В этом отношении Пхеньян по-прежнему полностью зависит от Китая: в 2015 году закупки китайской нефти КНДР составили 500 тысяч тонн.

Стоит отметить, что продавать Пхеньяну сырую нефть не запрещено - санкции ООН распространяются лишь на авиатопливо, за исключением государственной северокорейской авиакомпании Air Koryo. В свою очередь экспорт КНДР в Россию за указанный период составил всего 420 тысяч долларов. В основном это продукты химической промышленности и, что любопытно, духовые музыкальные инструменты.

Тем временем товарооборот между Северной Кореей и Китаем, который давно является важнейшим экономическим партнером Пхеньяна, стремительно снижается. 19 февраля Пекин запретил ввоз угля из КНДР. Как отмечалось в заявлении китайских властей, это решение было принято в свете реализации санкций Совбеза ООН против Пхеньяна.

В то же время соответствующая резолюция Совбеза разрешает импорт северокорейского угля - при условии, что его закупают исключительно в гуманитарных целях, для поддержания уровня жизни населения КНДР, а полученные средства не используются для разработки ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

До сих пор Китай использовал эту формулировку, чтобы спокойно продолжать торговлю с Северной Кореей. Теперь же ситуация изменилась. В марте объем экспорта северокорейского угля в Китай упал до отметки в 6342 тонны - это при том, что еще в январе этот показатель достигал 1,44 млн тонн, за которые КНДР выручила 126 млн долларов. Пекин также прекратил поставки в Северную Корею нефти, которые имеют для нее огромное значение. Таким образом Китай демонстрирует свое недовольство тем, что КНДР продолжает испытания баллистических ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин достигли консенсуса по ядерной программе КНДР, который заключается в том, что Китай, будучи важнейшим торговым партнером Северной Кореи, использует свои рычаги влияния на нее.

Темы: Северная Корея Росcия Китай санкции
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