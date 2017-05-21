Transparency International начинает расследование в отношении Поклонской

Transparency International начинает расследование деятельности депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Об этом в фейсбуке написал заместитель главы российского отделения организации Илья Шуманов.

"Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору", — написал он.

Как сообщает "Радио Свобода", ранее в интервью агентству RNS Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку основанного Алексеем Навальным ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и Transparency International.

По ее словам, деятельность таких организаций больше похожа на PR-ход – они используют проблему для того, "чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование".

"Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей", – заявила депутат Поклонская, в прошлом прокурор аннексированного Россией Крыма.

В свою очередь, как сообщает РБК, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что такого рода высказывания Шуманова "в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы". При этом Васильев допустил, что слова Шуманова "могут быть оценены как шантаж" и "угрозы в адрес политика".

Сейчас она возглавляет комиссию Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами.