На Закарпатье после дождя затопило сотню дворов

867 просмотров
0
Воскресенье, 21 мая 2017, 09:47

В с. Белая Церковь Раховского района Закарпатской области состоялось подтопление около 100 дворов, в том числе 10 жилых домов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 20 мая в 19:10 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что из-за сильного локального ливня и захламленности дренажной системы и сточных канав в с. Белая Церковь Раховского района сформировался интенсивный местный сток дождевой воды, который вызвал подтопление домохозяйств и жилых домов.

В ГСЧС отметили, что информация о количестве подтопленных дворов и жилых домов уточняется.

Вследствие непогоды обесточен соответствующий населенный пункт, а также затруднено движение на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов (в пределах населенного пункта).

После прекращения осадков вода с территории подтопленных дворов сходит самотеком.

Отселения жителей подтопленных домов не проводилось.

Темы: Закарпатье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: Россия готовила провокацию относительно "автономии" Закарпатья 20 мая 2017, 14:21
Прокуратура начала производство за незадекларированные $400 тыс. в "Maserati" 2 мая 2017, 19:56
Москаль: сын экс-главы РГА на Закарпатье незаконно вез $400 тыс за границу 2 мая 2017, 14:46
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Турция утвердила безвизовые поездки для украинцев по ID-картам
АТО: 48 обстрелов, 7 бойцов ВСУ ранены
Китай уничтожил и посадил около 20 агентов ЦРУ - NYT
В офис КУН в Киеве бросили боевую гранату
Все новости
Афиша на 19-21 мая

Книжный Арсенал, устрицы, фильмы Дэвида Линча, Strichka Festival...

Былые времена

Публичные люди о своих приключениях во Вконтакте