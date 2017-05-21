На Закарпатье после дождя затопило сотню дворов

В с. Белая Церковь Раховского района Закарпатской области состоялось подтопление около 100 дворов, в том числе 10 жилых домов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 20 мая в 19:10 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что из-за сильного локального ливня и захламленности дренажной системы и сточных канав в с. Белая Церковь Раховского района сформировался интенсивный местный сток дождевой воды, который вызвал подтопление домохозяйств и жилых домов.

В ГСЧС отметили, что информация о количестве подтопленных дворов и жилых домов уточняется.

Вследствие непогоды обесточен соответствующий населенный пункт, а также затруднено движение на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов (в пределах населенного пункта).

После прекращения осадков вода с территории подтопленных дворов сходит самотеком.

Отселения жителей подтопленных домов не проводилось.