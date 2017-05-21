Жебривский объявил на Донетчине конкурс на украинизацию, приз - 30 млн

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Воскресенье, 21 мая 2017, 16:59

Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский объявил о конкурсе на "полную украинизацию" городов области, победитель которого получит 30 миллионов гривен.

Как сообщает "Радио Свобода", деньги из областного бюджета на развитие инфраструктуры получит город, который полностью переведет все указатели, названия объектов топонимики и рекламные вывески на украинский язык. 

Как отметил Жебровский, городу, который первым завершит "украинизацию", будет выделено 30 млн, за второе место - 20, за третье-10.

"Очень хочется увидеть, что когда въезжаешь в Донецкую область - это Украина. Это визуализация, в первую очередь - реклама, вывески. В украинском городе, с украинскими вывесками должны быть классные дороги, и это также дополнительный стимул", - отметил Жебривский.

О намерении принять участие в конкурсе уже заявили несколько населенных пунктов региона.

Темы: Жебривский Донбасс язык
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