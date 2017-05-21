В ближайшие дни Украине обещают дожди, грозы и тепло

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Воскресенье, 21 мая 2017, 18:18

В ближайшие сутки в Украине - кратковременные дожди, местами грозы, температура днем до +25 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Карпатском регионе сильные дожди. Ночью в Приазовье, а днем в северных, Волынской, Ривненской, Тернопольской и Винницкой областях без существенных осадков.

Ветер северо-восточный (ночью в юго-восточной части юго-западный), 7-12 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°С; днем 17-22°С, в Закарпатье до 25°, на побережье морей, в восточных областях и Карпатах местами 13-16°.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; температура ночью 9-11°, днем 18-20°.


 

23 мая синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13° (в восточных, Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла, на почве местами заморозки 0-2°); днем на Правобережье 18-23° тепла, на остальной территории 15-20°.

В Киеве во вторник - без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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