Основатель Twitter извинился, что Трамп стал президентом благодаря сервису микроблогов

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Воскресенье, 21 мая 2017, 18:38

Один из основателей сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс извинился за то, что Дональд Трамп мог одержать победу во время президентской гонки в США благодаря сервису микроблогов.

Об этом Уильямс заявил в интервью The New York Times.

Ранее Трамп заявлял, что возглавить Белый дом он смог благодаря своему микроблогу в Твиттере. Комментируя эти слова Трампа Уильямс заявил: "Роль Твиттера в этом - это очень плохо".

"Если это правда, что он (Трамп) не стал бы президентом, если бы не Твиттер - тогда я прошу прощения", - заявил он.

Белый дом комментариев по этому поводу не предоставил, отмечает издание.

Темы: Трамп США виборы
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