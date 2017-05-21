Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил правящую Партию справедливости и развития.

Как сообщает агентство Анадолу, соответствующее решение принято на III внеочередном съезде Партии справедливости и развития в Анкаре.

Свои голоса за председательство Эрдогана отдали 1414 делегатов съезда.

Как заявил Эрдоган во время выступления, мероприятие 21 мая "положит начало новому этапу развития партии и страны в целом".

"Будущие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - заявил он.

В соответствии с требованиями Конституции, Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года, после избрания на пост президента, тогда партию возглавил Ахмет Давутоглу.

Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме, состоявшемся 16 апреля, сделали возможным возвращение Эрдогана в ряды правящей партии.