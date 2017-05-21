Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил правящую Партию справедливости и развития.
Как сообщает агентство Анадолу, соответствующее решение принято на III внеочередном съезде Партии справедливости и развития в Анкаре.
Свои голоса за председательство Эрдогана отдали 1414 делегатов съезда.
Как заявил Эрдоган во время выступления, мероприятие 21 мая "положит начало новому этапу развития партии и страны в целом".
"Будущие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - заявил он.
В соответствии с требованиями Конституции, Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года, после избрания на пост президента, тогда партию возглавил Ахмет Давутоглу.
Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме, состоявшемся 16 апреля, сделали возможным возвращение Эрдогана в ряды правящей партии.
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