Как прогремела и почему заглохла "Червона рута"

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Воскресенье, 21 мая 2017, 18:59

В течение 21 мая боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди сил АТО нет.

Об этом говорится в отчете штаба АТО по состоянию на 18:00.

По данным штаба, ситуация вдоль всей линии разграничения относительно стабилизировалась, противник не применял тяжелого артиллерийского вооружения.

В частности, на Приморском направлении боевики открывали огонь в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций, возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении в пригороде Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого - из ручных противотанковых и гранатометов.

В направлении Луганска боевики обстреляли один из опорных пунктов ВСУ возле Новоалександровки из 82-мм минометов, около Крымского - из автоматических станковых гранатометов, близ Нижнетеплого - из стрелкового оружия.

"Противник может активизироваться в темное время суток, в случае необходимости силы ВСУ готовы дать отпор на любом участке линии разграничения", - заявили в штабе.

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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