Ливень во Львове превратил улицы в мусорные реки

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Воскресенье, 21 мая 2017, 23:35

Во Львове после ливня подтопило улицы, по городу плавает мусор.

Фото подтопленных дорог в соцсети размещают местные жители и очевидцы, пишет ZIK.

 
 
 
 

Как известно, 15 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Грузовики со "львовским" мусором полиция на днях задержала на Житомирщине и Киевщине.

Темы: Львов
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