Ливень во Львове превратил улицы в мусорные реки
Во Львове после ливня подтопило улицы, по городу плавает мусор.
Фото подтопленных дорог в соцсети размещают местные жители и очевидцы, пишет ZIK.
Как известно, 15 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.
Грузовики со "львовским" мусором полиция на днях задержала на Житомирщине и Киевщине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.