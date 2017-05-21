Штаб: Боевики совершили огневой налет на ДФС

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Воскресенье, 21 мая 2017, 23:44

Вечером 21 мая боевики осуществили огневой налет на Донецкую фильтровальную станцию, обстреляв ее из 120-мм миномета.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"В 19:01 со стороны оккупированного н.п. Ясиноватая в направлении Авдеевки российско-террористическими группировками был нанесен огневой налет на Донецкую фильтровальную станцию. По предварительным данным, враждебные минометчики использовали четыре 120 мм мины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что под обстрел "вновь попал объект, который имеет важное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях".

Как известно, в ночь на 21 мая в Донецкой области из-за обесточивания была приостановлена работа Красноармейской фильтровальной станции.

По данным МинТОТ, возможная причина сбоев в электроснабжении - боевые действия в районе н.п. Пески или Опытного.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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