В Афганистане боевики совершили нападения, более 20 погибших

В Афганистане боевики совершили ряд нападений в разных местах страны, в результате чего погибли более 20 человек, в том числе гражданка Германии, а также была похищена гражданка Финляндии.

Об этом сообщили представители властей, передает "Радио Свобода".

Нападения были скоординированы. Они произошли на нескольких блокпостах на юге Афганистана в районе Шах-Джой провинции Забуль, погибли афганские силовики. Также не менее 10 силовиков получили ранения.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гуль-Ислам Сеяль сообщил, что ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка "Талибан". Талибы обстреляли из минометов Калат, главный город провинции Забуль.

Между тем стало известно, что в результате нападения неизвестных на отель в центре Кабула, принадлежащий шведской гуманитарной организации, погибла гражданка Германии и охранник-афганец, а гражданку Финляндии похитили.

Ответственность за это нападение еще никто на себя не взял.

В Финляндии подтвердили данные о похищении гражданки страны и заявили, что требуют немедленно освободить ее.