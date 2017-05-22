За день полиция задержала двух боевиков "ДНР"

За один день в Донецкой области полицейские задержали двоих боевиков "ДНР" - жителей Дружковки и Бахмута.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители Дружковки разоблачили 26-летнего местного жителя, который 21 июня 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование, действовавшее на территории города. Он нес службу в "штабе ДНР", который располагался в захваченном здании Государственной службы охраны", - говорится в сообщении.

Его задачей было проводить допросы людей, которых незаконно задерживали боевики, в том числе нарушителей "комендантского часа".

Когда город освободили украинские силы, "руководитель" предложил мужчине бежать в Донецк, однако он решил остаться в Дружковке.

Также экс-боевик был задержан в Бахмуте.

"В 2014 году участник НЗФ активно раздавал пророссийским каналам антиукраинские интервью. В период с мая по июль участвовал в блокировании складов с вооружением ВСУ, которые были расположены в с. Парасковеевка, и штурме здания прокуратуры в Артемовске. После захвата учреждения, которое террористы превратили в свой штаб, он в камуфляжной форме с автоматом осуществлял "боевое дежурство" по периметру территории", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям на территории Донецкой области. Есть информация, что он может быть причастен к перевозкам нелегального оружия "на нужды ДНР".

Обоим экс-боевикам объявлено о подозрении по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины, им грозит до 8 лет лишения свободы.