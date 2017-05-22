Сутки в АТО: Ситуация остается сложной, двое военных ранены

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Понедельник, 22 мая 2017, 06:51

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако полностью контролируемой ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

За минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

На Приморском направлении зафиксировано 17 обстрелов со стороны сепаратистов.

В частности, вечером боевики совершили обстрел позиций ВСУ вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм. По украинским укреплениям в районе Водяного несколько раз бил танк.

Силы АТО, которые держат оборону возле Гнутово, террористы обстреливали из 82 мм минометов, а возле Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На Донецком направлении боевики 24 раза открывали огонь, чаще всего в районе Авдеевки.

"Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по нашим отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82 мм и 120 мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, у Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку", - отметили в штабе.

Из минометов 82 мм калибра, стрелкового оружия и гранатометов террористы били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода Горловки боевики вели огонь по украинским опорных пунктах в районе Зайцево и Майорска.

Кроме того, около 19.00 боевики со стороны Ясиноватой обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

На Луганском направлении было 7 обстрелов. Вечером из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли украинские силы вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого боевики били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового террористы применяли автоматические станковые гранатометы.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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