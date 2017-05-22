Транстихоокеанское партнерство будет работать без США

1121 просмотр
0
Понедельник, 22 мая 2017, 07:38

Министры торговли 11 стран-участниц Транстихоокеанского партнерства на встрече в Ханое пообещали возродить соглашение и продолжить его работу без США, после того как Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, министры отметили, что готовы принять Штаты обратно в число участников, если настрой в Вашингтоне изменится.

При этом, присутствовавший на встрече представитель США Роберт Лайтайзер заявил, что его страна не намерена менять решение.

Трамп, критикуя ТТП в ходе предвыборной кампании, в качестве одного из недостатков договора указывал, что в нем якобы предусмотрена "задняя дверь", - пункт, который может позволить Китаю присоединиться к пакту.

Кроме того, он опасался, что соглашение приведет к сокращению числа американских рабочих мест.

Однако после подписания указа о выходе США из ТТП о присоединении к пакту Китая говорят вполне открыто.

На встрече в Ханое министры торговли Австралии, Японии и Новой Зеландии выразили оптимизм относительно будущего соглашения.

Помимо этих государств, а также принимавшего встречу Вьетнама, пакт подписали Канада, Сингапур, Мексика, Перу, Малайзия, Бруней и Чили.

ТТП предполагает создание зоны свободной торговли между этими странами, сокращение торговых тарифов в регионе, и в перспективе - создание в Тихоокеанском регионе единого рынка вроде европейского.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Совбезе РФ сообщили о запросе США по вмешательству в выборы 22 мая 2017, 02:27
Экс-директор ЦРУ: В Кремле считают, что Трамп - "полезный идиот" 21 мая 2017, 23:16
Основатель Twitter извинился, что Трамп стал президентом благодаря сервису микроблогов 21 мая 2017, 18:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 22 мая. Шуфрич готов к дуэли с Гелетеем и бой под Волновахой
Сутки в АТО: Ситуация остается сложной, двое военных ранены
Штаб: Боевики совершили огневой налет на ДФС
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 16 раз, обошлось без потерь
Все новости
Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить

Фото

Счастливая история собаки Лолы