Редактора "Эха Москвы" на дебатах облили виски

399 просмотров
0
Понедельник, 22 мая 2017, 08:51

В российском Санкт-Петербурге во время дебатов трое активистов проекта "Другая Россия" вылили на редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова три бутылки виски.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На Малой сцене Александринского театра, где в рамках проекта "Открытой России" проходили дебаты главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова и писателя Александра Проханова трое активистов выскочили на сцену и вылили на Венедиктова 3 бутылки виски.

По словам главы петербургских нацболов Андрея Дмитриева, таким образом Венедиктову напомнили о его роли в уводе протестующих против фальсификации думских выборов в 2011 году с площади Революции на безопасную для властей Болотную, а также "о многом другом".

Дмитриев уверен, что именно Венедиктов сыграл тогда решающую роль в перемене площадки протеста, активист также обвиняет его в посадке в тюрьму активиста "Другой России" Олега Миронова, распылившего газовый баллончик на концерте Андрея Макаревича.

Другороссы заявляют, что они недовольны политикой радиостанции "Эхо Москвы". По мнению Андрея Дмитриева, позиция радиостанции по Крыму и Донбассу является "национал-предательской" и недопустимой на российской радиостанции, принадлежащей такой крупной корпорации, как "Газпром".

По словам активистов, они не выбирали время для своей акции, просто воспользовались приездом Венедиктова в Петербург.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Политзаключенный Карпюк встретил день рождения за решеткой в России 22 мая 2017, 08:22
В Совбезе РФ сообщили о запросе США по вмешательству в выборы 22 мая 2017, 02:27
Экс-директор ЦРУ: В Кремле считают, что Трамп - "полезный идиот" 21 мая 2017, 23:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 22 мая. Шуфрич готов к дуэли с Гелетеем и бой под Волновахой
Сутки в АТО: Ситуация остается сложной, двое военных ранены
Штаб: Боевики совершили огневой налет на ДФС
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 16 раз, обошлось без потерь
Все новости
Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить

Фото

Счастливая история собаки Лолы