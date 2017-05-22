На Херсонщину в понедельник может пробиваться сигнал росТВ

22 мая по всей Украине проходят профилактические работы на башнях телерадиовещания, во время которых все башни отключены от электросетей.

В Херсонской области из-за этого в понедельник зрители могут поймать сигнал российских телеканалов, которые транслируются в аннексированном Крыму, предупреждает Херсонская областная госадминистрация.

На территории Херсонской области профилактика длится с 05:00 до 16:00.

Как объяснил директор херсонского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александр Романцов, такие мероприятия проходят каждые пол года, поскольку необходимо проверять работу башен и налаживать их антенно-волновые тракты.

"Раньше и Красноперекопская башня отключалась вместе с украинской сетью, теперь она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилам", – отметила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.

"Из-за ее аннексии из Красноперекопска на материковую часть Украины может транслироваться сигнал агрессора, заходя на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с башни в Красноперекопске. Это проблемный вопрос для нашей области – и облгосадминистрация ведет переговоры с концерном РРТ, но сейчас профилактические работы необходимы", – сказала она.