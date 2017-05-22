Сущенко просит Макрона помочь, от Путина ждут шага

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Понедельник, 22 мая 2017, 10:19

Украинский журналист Роман Сущенко, работавший в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.

"В канун визита Путина в Париж, Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении", – написал он в Twitter.

"Супруга Романа Сущенко, украинского журналиста, арестованного в Москве уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон", – сообщил Фейгин.

"Как адвокат Сущенко, жду от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой моего подзащитного", – добавил защитник.

Как сообщают источники российского издания "Коммерсант", президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Францию. Поводом для этого якобы станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому царю Петру I.

Алена Рощенко, УП

 

Темы: Сущенко Росcия политзаключенные Франция
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