НАБУ намерено завершить расследование по Насирову до июня

524 просмотра
0
Понедельник, 22 мая 2017, 10:52

Национальное антикоррупционное бюро намерено завершить расследование уголовного производства против отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова до июня.

Об этом на конференции по вопросу возврата активов 21 мая сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают "Українські новини".

"Мы планируем в этом месяце завершить расследование и открыть стороне защиты материалы дела. Возможно это будет в конце этого – начале следующего месяца", – сказал он.

При этом Сытник отмечает, что существует ряд проблем с рассмотрением дел против высших государственных чиновников в суде.

В частности, по словам главы НАБУ, судьи иногда бояться рассматривать подобные дела, затягивают их, а политики, в свою очередь, открыто оказывают давление на суд.

Сытник также сообщил, что по делам бюро арестованы денежные средства в размере около 3 млрд гривен.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.

Темы: НАБУ Насиров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАБУ заявили, что "их взяточник" не работает в бюро с февраля 20 мая 2017, 13:54
В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея 19 мая 2017, 22:49
Гройсман попросил ГПУ и НАБУ расследовать дело ОПЗ 19 мая 2017, 21:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок
ГПУ еще не сообщала о подозрении Фирташу
Луценко против создания Антикоррупционного суда
США обещают передать Украине конфискованные деньги Лазаренко - ГПУ
Все новости
Почет разнообразию

Как это – принять ислам и носить хиджаб

Путеводитель

На что пойти во время Книжного Арсенала?