В оккупированном Крыму очередной обыск у крымского татарина

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Понедельник, 22 мая 2017, 11:22

В незаконно аннексированном Крыму состоялся очередной обыск у жителя поселка Ленино Надира Мамбетшаева.

Об этом в своем Facebook сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня с 7:30 в пгт. Ленино прошел обыск в Мамбетшаева Надира. Подробности позже", - написал Семедляев.

Подконтрольные Кремлю силовые ведомства аннексированного Крыма пока не комментировали причин обыска.

Как сообщалось, 8 мая 2017 силовики оккупационной власти Крыма во время обыска в доме председателя Судакского меджлиса Ильвера Аметова избили его сына и отвезли в неизвестном направлении.

Также в аннексированном Крыму 18 мая 2017 года, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, задерживали крымскотатарских активистов.

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