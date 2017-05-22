Тимошенко жалуется, что ее не пускают в телевизор

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Понедельник, 22 мая 2017, 11:53

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что ей и ее команде закрыли доступ к прямым эфирам на телевидении.

Об этом она заявила во время согласительного совета в понедельник, 22 мая.

"Практически все телевизионные каналы взяты под репрессивный контроль президента и его окружения. По нашей команде есть позорные факты. Например, на 112 канале, который полностью взят под контроль президента, мне запрещено вхождение в вечерние студии. То же по NewsOne. На всех без исключения каналах в прямых эфирах меня запрещено пускать ", - заявила Тимошенко.

Заметим, что 10 апреля Юлия Тимошенко участвовала в политическом ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, в этой же программе 16 мая участвовал нардеп от партии "Батькивщина" Иван Крулько, другой однопартиец Тимошенко Игорь Луценко 13 апреля был в эфире программы " право на власть ", выходящей на телеканал 1 + 1.

Напомним, в марте народный депутат от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что что депутат от "Батькивщины" Александр Абдулин летал в Женеву, якобы для встречи с Игорем Коломойским.

По его мнению, партия Тимошенко договаривалась с Коломойским о лояльности к ним одного из крупнейших украинских телеканалов "1 + 1", принадлежащих Коломойскому. 13 марта на этом телеканале вышел в эфир сюжет о личной жизни Тимошенко и небольшое интервью с ней.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Тимошенко
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