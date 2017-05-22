Генпрокурор пояснил, почему остановилось дело Иванющенко

Генеральная прокуратура не имеет возможности завершить расследование в отношении экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, так как по одному уголовному делу доказательства преступления находятся на оккупированной территории, а по другому – от показов отказался ключевой свидетель.

Об этом сообщил 22 мая во время своего выступления на Международном воркшопе по возврату активов генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Он подозревался в хищении средств Киотского протокола, которые были выделены на ремонт различных социальных объектов. К сожалению, все до одного объекты фирмы, которая связана с Иванющенко, находятся на временно оккупированной территории. Ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, в Луганске, Стаханове просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать", – сказал он.

Также Генпрокуратура не может завершить следствие по уголовному делу в отношении вымогательства Иванющенко на рынке "7 километр" под Одессой, поскольку ключевой свидетель впоследствии отказался от своих показаний.

"Когда мы попытались подтвердить его показания в суде, он от них категорически отказался и на этом дело также остановилось", – сказал Луценко.

В то же время он отметил, что счета Иванющенко остаются замороженными, и Генпрокуратура вместе с коллегами из Швейцарии имеет планы по расследованию других его преступлений.

"Вместе со швейцарскими коллегами мы планируем активизировать расследование, которое даст возможность конфисковать эти средства. В интересах следствия мы не можем рассказывать, в каких направлениях движемся, но это не одно дело", – резюмировал генпрокурор.

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