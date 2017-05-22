Джемилев: Еще в 2008 году Меджлис предлагал шаги по защите Крыма

Еще после российско-грузинской войны в августе 2008 года Украине следовало начать мероприятия по защите своей территориальной целостности.

Такое мнение высказал один из лидеров крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Лига.net.

Он согласился с мнением, что Крым практически "сдали", но было "много нюансов".

"Ничего не предпринималось. Хотя уже после российско-грузинской войны в августе 2008 года можно было сделать выводы. Меджлис крымскотатарского народа, а крымские татары хорошо знакомы с повадками соседа, делал заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым. И мы предлагали ряд мер, которые надо было предпринять украинскому государству", – заявил Джемилев.

"Мы опубликовали открытое заявление. Там были такие требования: как бы тяжело не было украинскому государству, надо немедленно денонсировать договор о пребывании Черноморского флота в Крыму, потому что абсурдно держать у себя на территории военную базу страны, предъявляющей территориальные претензии", – уточнил он.

Также Меджлис предлагал провести "чистку" в руководстве АРК, так как у многих там были российские паспорта и "инфильтрация российской разведки была ужасающей".

"Еще мы говорили о необходимости проверить российское консульство в Симферополе, потому что они раздавали направо и налево, как в Абхазии и Южной Осетии, российские паспорта. А за паспортами, как известно, следуют российские танки", – напомнил Джемилев.

"И мы говорили о том, что Украина должна перекинуть с материковой части на полуостров контингент Вооруженных сил, по крайней мере достаточный, чтобы противостоять 20-тысячному корпусу Черноморского флота. Но ничего не было сделано. А после прихода Януковича все делалось с точностью до наоборот", – добавил он.

По словам Джемилева, сейчас он регулярно встречается с президентом Петром Порошенко.

"Не все, о чем мы говорим, к сожалению, выполняется. Потому что после того, как мы встретимся, с ним встречаются еще и другие люди. Особых претензий тоже нет: это президент 45-миллионной страны, он должен учитывать много мнений, поэтому вынужден балансировать", – признал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.

Джемилев отметил, что Запад рассчитывает на деоккупацию Крыма путем дипломатических и экономических рычагов.

"Нам важно обеспечить территориальную целостность своей страны. И если это невозможно без распада российского государства, – конечно, мы приветствуем. Хотя серьезные негативные последствия это тоже будет иметь. Например, в НАТО задаются вопросом, в чьи руки попадет ядерное оружие. Одна Сирия привела к миллионам беженцев, а куда движутся беженцы из России? Это их беспокоит", – сказал он.

"Мы бы, конечно, предпочли бескровное освобождение. Но этого мало. Украина потеряла более 10 тысяч человек убитыми, разрушены города и села, материальный ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Кто за это будет отвечать? Просто так? Нет. Я думаю, после обеспечения территориальной независимости надо обязательно говорить об ответственности за те преступления, которые Россия совершила на нашей территории", – заявил Джемилев.



На вопрос, когда это может произойти, он констатировал: "Трудно прогнозировать".

На вопрос, что даст Украине и Крыму глобальное решение, Джемилев ответил: "Даже промежуточное решение имеет большое моральное значение. Это солидный вклад в копилку деоккупации Крыма. Чем больше РФ нарушает решения, принятые в международных структурах, тем меньше у них надежд на снятие санкций. Санкции – это главное".

Алена Рощенко, УП