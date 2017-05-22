Джемилев: Еще в 2008 году Меджлис предлагал шаги по защите Крыма

527 просмотров
0
Понедельник, 22 мая 2017, 12:45

Еще после российско-грузинской войны в августе 2008 года Украине следовало начать мероприятия по защите своей территориальной целостности.

Такое мнение высказал один из лидеров крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Лига.net.

Он согласился с мнением, что Крым практически "сдали", но было "много нюансов".

"Ничего не предпринималось. Хотя уже после российско-грузинской войны в августе 2008 года можно было сделать выводы. Меджлис крымскотатарского народа, а крымские татары хорошо знакомы с повадками соседа, делал заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым. И мы предлагали ряд мер, которые надо было предпринять украинскому государству", – заявил Джемилев.

"Мы опубликовали открытое заявление. Там были такие требования: как бы тяжело не было украинскому государству, надо немедленно денонсировать договор о пребывании Черноморского флота в Крыму, потому что абсурдно держать у себя на территории военную базу страны, предъявляющей территориальные претензии", – уточнил он.

Также Меджлис предлагал провести "чистку" в руководстве АРК, так как у многих там были российские паспорта и "инфильтрация российской разведки была ужасающей".

"Еще мы говорили о необходимости проверить российское консульство в Симферополе, потому что они раздавали направо и налево, как в Абхазии и Южной Осетии, российские паспорта. А за паспортами, как известно, следуют российские танки", – напомнил Джемилев.

"И мы говорили о том, что Украина должна перекинуть с материковой части на полуостров контингент Вооруженных сил, по крайней мере достаточный, чтобы противостоять 20-тысячному корпусу Черноморского флота. Но ничего не было сделано. А после прихода Януковича все делалось с точностью до наоборот", – добавил он.

По словам Джемилева, сейчас он регулярно встречается с президентом Петром Порошенко.

"Не все, о чем мы говорим, к сожалению, выполняется. Потому что после того, как мы встретимся, с ним встречаются еще и другие люди. Особых претензий тоже нет: это президент 45-миллионной страны, он должен учитывать много мнений, поэтому вынужден балансировать", – признал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.

Джемилев отметил, что Запад рассчитывает на деоккупацию Крыма путем дипломатических и экономических рычагов.

"Нам важно обеспечить территориальную целостность своей страны. И если это невозможно без распада российского государства, – конечно, мы приветствуем. Хотя серьезные негативные последствия это тоже будет иметь. Например, в НАТО задаются вопросом, в чьи руки попадет ядерное оружие. Одна Сирия привела к миллионам беженцев, а куда движутся беженцы из России? Это их беспокоит", – сказал он.

"Мы бы, конечно, предпочли бескровное освобождение. Но этого мало. Украина потеряла более 10 тысяч человек убитыми, разрушены города и села, материальный ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Кто за это будет отвечать? Просто так? Нет. Я думаю, после обеспечения территориальной независимости надо обязательно говорить об ответственности за те преступления, которые Россия совершила на нашей территории", – заявил Джемилев.

На вопрос, когда это может произойти, он констатировал: "Трудно прогнозировать".

На вопрос, что даст Украине и Крыму глобальное решение, Джемилев ответил: "Даже промежуточное решение имеет большое моральное значение. Это солидный вклад в копилку деоккупации Крыма. Чем больше РФ нарушает решения, принятые в международных структурах, тем меньше у них надежд на снятие санкций. Санкции – это главное".

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым аннексия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Крыму людей пугают макетами оружия – Джемилев 22 мая 2017, 11:48
На Херсонщину в понедельник может пробиваться сигнал росТВ 22 мая 2017, 09:51
Джемилев: Крым превратили в военную базу, там 6 ядерных боеголовок 20 мая 2017, 17:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Дело Шеремета: Нацполиция молчит об изъятых СБУ видеозаписях
ФСБ вербует украинцев - военный, которого задержали в России
ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок
ГПУ еще не сообщала о подозрении Фирташу
Все новости
Былые времена

Публичные люди о своих приключениях во Вконтакте

Канны-2017

Французский поцелуй Беллуччи и самые стильные Турман и Сарандон