Генпрокуратуре разрешили заочное расследование против Януковича и Азарова

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Понедельник, 22 мая 2017, 12:56

Суд разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против бывших президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова.

Об этом сообщил журналистам в понедельник генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет о деле, касающемся растраты 220 млн гривен, выделенных из бюджета на создание специальной системы связи "Укртелекома".

"Что касается Азарова. Да, действительно, нами завершено следствие в деле о расхищении 220 млн в ходе создания специальной системы связи Украины. Лично Янукович дал поручение Азарову, тот – министру финансов, а потом они незаконно внесли изменения в бюджет, который проголосовал парламент. Эти средства были проплачены из государственного бюджета", - рассказал глава ГПУ.

Он заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц", - сказал Луценко.

"На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова (Юрия, бывшего министра финансов – ред.), ждем – относительно Арбузова (Сергея, бывшего и. о. премьера – ред.)", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура направила в суд ходатайства о разрешении на заочную форму расследования против экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Темы: Янукович Азаров суд Генпрокуратура Укртелеком
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