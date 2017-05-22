Дело Шеремета: Нацполиция молчит об изъятых СБУ видеозаписях

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Понедельник, 22 мая 2017, 13:21

В Национальной полиции отказываются сообщить, изымали ли сотрудники СБУ видеозаписи с камер наблюдения по улице Франко в деле Шеремета, и есть ли дома, из которых не удалось изъять видео.

Об этом говорится в ответе Департамента коммуникации Национальной полиции на запрос "Украинской правды".

Запрос посылался 15 мая, до того, как стало известно о вызове на допрос бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко. Ответ получен 22 мая. В нем с 6 вопросов, Нацполиция сообщила лишь, что Устименко допрошен.
На остальные вопросы, касающиеся изъятых СБУ видеозаписей, Нацполиция отказалась отвечать, сославшись на тайну следствия.

 
Запрос УП от 15 мая 

"В другой части запрашиваемая информация не подлежит разглашению, поскольку негативно может повлиять на проведение досудебного расследования", - говорится в ответе.

 
Нацполиция ответила на 1 з 6 вопросов 

Ранее журналисты, авторы расследования "Кто убил Павла?", заявили, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

СБУ заявила, что пропавшие записи с камер отдали следователю

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета СБУ
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