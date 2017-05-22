Сытник: Без спецсуда, дела топ-чиновников будут расследовать годами

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.



Об этом он сказал во время дискуссии "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?", передает УНИАН.



По убеждению Сытника, Антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемых Бюро.



По словам Сытника, судья, слушающий 500-600 дел, не может слушать дело такого масштаба, как коррупционная схема народного депутата Александра Онищенко.



"Фактически, если назначать по этим делам заседания раз в месяц, при том, что судья не будет коррумпированный в этом деле, мы результат увидим через 10 лет", - подчеркнул он.



"Такой процесс вообще не устраивает ни нас, ни гражданское общество", - сказал Сытник.



Он выразил надежду, что вопрос создания Антикоррупционного суда будет решен.



"Этот суд можно создать до конца 2017 при наличии политической воли и соответствующего законодательства", - подытожил Сытник.



Как известно, в понедельник Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при суде, который уже существует.