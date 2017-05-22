Джемилев: Есть сопротивление созданию батальона на "границе" с Крымом

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Понедельник, 22 мая 2017, 13:48

Крымские татары сталкиваются с сопротивлением идее создания специализированного батальона, который дислоцировался бы на административной границе с Крымом.

Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Лига.net, говоря о последствиях продуктовой "блокады" Крыма со стороны материковой части Украины.  

"Что касается украинских продуктов, то их там (в Крыму) очень много. Они действительно завозят туда украинскую колбасу, но уже не через Чонгар, а обходным путем, через Керченский пролив. Обходится это, конечно, значительно дороже, но окупается", – сказал он.

"После того, как в сентябре 2015 года началась торговая блокада Крыма, к блокадникам – лютая ненависть. В первую очередь тех, кто делал на этом бизнес", – отметил Джемилев.

"Мы сейчас очень большое сопротивление чувствуем созданию специализированного батальона, который будет дислоцироваться на границе с Крымом", – сказал также он.

На вопрос, с чьей стороны идет сопротивление, Джемилев ответил: "Трудно сказать. Я и с Полтораком говорил, и с президентом, все говорят "за" – а потом мы слышим в коридорах РНБО, что это нежелательно".

"Разговоры разные (на счет причин – ред.). Вот, говорят, они будут подчиняться не нам, а Меджлису , а после освобождения захватят всю власть. Это как шкура неубитого медведя", – добавил он.

При этом Джемилев не ставил бы знак равенства между блокадой аннексированного Крыма и территорий Донбасса, подконтрольных террористам.

"Там есть свои нюансы. Как говорил президент, в Донецке и Луганске предприятия платят налоги государству, и в результате блокады приостановилось производство бронетранспортеров и танков, потому что мы не смогли получать сталь", – сказал он.

"Когда меня спрашивают о целесообразности этой блокады, я говорю, что надо взвесить все "за" и "против". Если это только блокада ради блокады и наносит ущерб обороноспособности нашей страны или огромный удар по нашему бюджету, то надо подумать. Но в целом, когда идет война, перед тобой враг и он там торгует, – значит, это на пользу и оккупанту тоже" – добавил Джемилев.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым Джемилев аннексия СНБО
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