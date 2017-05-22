Кабмин "отвязал" выплату пенсий от прописки

2994 просмотра
0
Понедельник, 22 мая 2017, 14:05

Теперь пенсии и денежную помощь будут выплачивать не по прописке, а по фактическому месту жительства, которое получатели укажут в заявлении.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

До этого пенсии и денежную помощь выплачивали согласно порядку от 30 августа 1999 года, который предусматривал выплаты по месту жительства в населенных пунктах. Теперь выплаты будут осуществлять по указанному в заявлении фактическому месту жительства на территории Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Представляя проект пенсионной реформы, премьер Владимир Гройсман сообщил, что она предусматривает изменения страхового стажа и сохранения возраста выхода на пенсию.

 
 
 

Темы: пенсии
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пенсионная реформа: бульдог с носорогом 22 мая 2017, 09:53
Сплошные путешествия или очереди в аптеку: как пенсионная реформа изменит жизнь украинцев 19 мая 2017, 12:41
Гройсману намекнули, что он кое-что скрывает о пенсионной реформе 19 мая 2017, 12:00
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Белиз расследует отмывание денег Януковичем и Манафортом
Министр советует руководителям НАПК дружно уйти в отставку
Сытник: Без спецсуда, дела топ-чиновников будут расследовать годами
Дело Шеремета: Нацполиция молчит об изъятых СБУ видеозаписях
Все новости
Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить

Былые времена

Публичные люди о своих приключениях во Вконтакте