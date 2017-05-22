Глава ВСУ жалуется, что на суд отовсюду давят

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Понедельник, 22 мая 2017, 14:57

В Украине на 40% судейских должностей правосудие не осуществляется, поскольку срок полномочий судей, занимающих эти должности, истек.

Об этом заявил председатель Верховного суда Ярослав Романюк во время первого общенационального форума "Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего", сообщает 22 мая "Укринформ".

"На сегодня на 40% судейских должностей правосудие не осуществляется, поскольку они являются вакантными. Ибо судьи, занимающих эти должности, не имеют права осуществлять правосудие, поскольку истек срок их полномочий", – заявил Романюк.

Председатель ВСУ предположил, что никогда еще судебная система Украины за все годы независимости молодого государства не находилась в таком тяжелом положении, как находится сейчас.

"На сегодняшний день судебная система оказалась перед новыми вызовами, новыми проявлениями давления, влияния на суд, которые позволяют себе как органы государственной власти, так и представители гражданского общества", – сказал Романюк.

Как известно, проводится проверка сведений о желающих стать судьями в Верховном суде.

На должности судей ВСУ претендуют более 600 кандидатов.

Как известно, 11 апреля Верховная Рада после целого дня обсуждения и рассмотрения 911 поправок отклонила закон о Конституционном суде.

Темы: суд
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