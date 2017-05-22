Подозреваемого во взяточничестве экс-сотрудника НАБУ отправили в СИЗО

Экс-сотруднику Национального антикоррупционного бюро, задержанному на взятке в 150 тысяч долларов суд избрал меру пресечения.



Об этом в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Экс-сотруднику НАБУ, задержанному на взятке в 150 тыс.долл, выбрали арест на 2 месяца с возможностью внесения залога в почти 15 млн грн", - написала она.



Екс-співробітнику НАБУ, затриманому на хабарі у 150 тис.дол, обрали арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 22, 2017

Как известно, Сарган 19 мая сообщила, что сотрудник НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.



В НАБУ заявили, что этот работник не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.



Украинская правда