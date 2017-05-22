Подозреваемого во взяточничестве экс-сотрудника НАБУ отправили в СИЗО

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Понедельник, 22 мая 2017, 16:10

Экс-сотруднику Национального антикоррупционного бюро, задержанному на взятке в 150 тысяч долларов суд избрал меру пресечения.

Об этом в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Экс-сотруднику НАБУ, задержанному на взятке в 150 тыс.долл, выбрали арест на 2 месяца с возможностью внесения залога в почти 15 млн грн", - написала она.

Как известно, Сарган 19 мая сообщила, что сотрудник НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

В НАБУ заявили, что этот работник не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.

Украинская правда

Темы: СИЗО НАБУ Генпрокуратура
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