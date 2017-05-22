Россиянам предлагают туризм в ОРДО

В России предлагают тур на территорию ОРДО. Турфирма за трехдневную программу "Донецк Непокоренный" просит 15 тысяч рублей – около 7 тысяч гривен.

Турфирма, предлагающая такое "путешествие", находится в Таганроге Ростовской области. Вести обещают из Ростова.

В программу входят: экскурсия по Саур-Могиле, автобусная обзорная экскурсия по центральной улице Донецка, размещение в гостинице 4* в центре Донецка.

Скриншот с сайта турфирмы

Также, турфирма предлагает экскурсию в ОРДО на 4 дня. Кроме того, эта же турфирма продает туры в Крым.

Украинская правда