Россиянам предлагают туризм в ОРДО
В России предлагают тур на территорию ОРДО. Турфирма за трехдневную программу "Донецк Непокоренный" просит 15 тысяч рублей – около 7 тысяч гривен.
Турфирма, предлагающая такое "путешествие", находится в Таганроге Ростовской области. Вести обещают из Ростова.
В программу входят: экскурсия по Саур-Могиле, автобусная обзорная экскурсия по центральной улице Донецка, размещение в гостинице 4* в центре Донецка.
Также, турфирма предлагает экскурсию в ОРДО на 4 дня. Кроме того, эта же турфирма продает туры в Крым.
Украинская правда
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Это какой-то лол.