Путин на первой встрече с Макроном будет говорить об Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине во время визита в Париж 29 мая.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента России.



Согласно ему, 29 мая Путин по приглашению Макрона посетит с визитом Париж.



"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулирования кризисов в Сирии и на Украине", - сказано в сообщении.



Как известно, ранее о визите Путина в Макрона сообщило российское издание "Коммерсант".



В украинском МИД сообщили, что встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель запланировано провести в ближайшее время.