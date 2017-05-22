Путин на первой встрече с Макроном будет говорить об Украине

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Понедельник, 22 мая 2017, 18:48

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине во время визита в Париж 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента России.

Согласно ему, 29 мая Путин по приглашению Макрона посетит с визитом Париж.

"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулирования кризисов в Сирии и на Украине", - сказано в сообщении.

Как известно, ранее о визите Путина в Макрона сообщило российское издание "Коммерсант".

В украинском МИД сообщили, что встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель запланировано провести в ближайшее время.

Темы: Путин Франция Украина
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