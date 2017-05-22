Фракция БПП решила поддержать языковые квоты на телевидении

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Понедельник, 22 мая 2017, 20:41

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде приняла решение поддержать законопроект о введении языковых квот на телевидении.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко журналистам в понедельник в Киеве.

"Фракция приняла решение поддержать этот законопроект. Мое личное мнение иное. Но большинство фракции проголосовало именно так", - рассказал политик.

По его словам, народные депутаты ещё не видели таблицу поправок ко второму чтению.

Согласно повестке дня работы парламента на предстоящую пленарную неделю, опубликованной на сайте Верховной Рады, во вторник народные депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации.

Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривает, что украиноязычный контент на ТВ должен составлять 75%. В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для телерадиоорганизаций местной категории вещания – 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

Интерфакс-Украина

Темы: БПП Верховная Рада
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IP: 176.108.15.---kotow22.05.2017 22:03
Гончаренко и его парашная компания опять взялась за языковой вопрос . Правда при Януковиче он был шестеркой Януковича и говорил за второй государственный язык- русский . При Порошенко стал шестеркой по"РАШЕН"ко и вводит ограничения на русский язык . Так во всём парашная команда себя проявляет .
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