В Украине появилась партия Саакашвили без Саакашвили

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Вторник, 23 мая 2017, 00:46

В Украине зарегистрирована партия "Блок Михеила Саакашвили", которая не имеет отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, ни к членам его команды.

Об этом написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в facebook.

"Только что с удивлением узнал, что совсем недавно была зарегистрирована партия Блок Михаила Саакашвили (ЕГРПОУ – 40272226), которая, хочу заведомо предупредить всех, не имеет никакого отношения ни к Михаилу, ни к кому-либо из нашей команды!!!", - заявил Сакварелидзе.

Как уточнил Сакварелидзе, в ЕГРПОУ по коду 40272226 была зарегистрирована на имя Евгения Гофмана "Грузинская партия Украины".

При этом он отметил, что политическая сила, которую возглавляет Михеил Саакшвили "Рух новых сил" до сих пор в министерстве юстиции не зарегистрирована, хотя, как подчеркивает Сакварелидзе, отведенный для этого законодательством срок в 15 дней уже истек.

Темы: Саакашвили партии
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