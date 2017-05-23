Взрыв в Манчестере: погибло не менее 20 человек

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Вторник, 23 мая 2017, 03:26

По меньшей мере 20 человек погибли, и, вероятно, сотни получили ранения после того, как взрыв прогремел на концерте Гранде в Manchester Arena.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает NBC News.

Несколько американских официальных лиц поинформированных о расследовании сообщают, что предыдущие отчеты свидетельствуют о том, что произошел один взрыв за пределами арены на юго-западной стороне, напротив транзитной станции Manchester Victoria, которая является частью комплекса арены. Взрыв произошел после того, как концерт закончился и зацепил людей, которые выходили.

Американские чиновники подчеркивают, что эта информация предварительная и может измениться. Они также предполагают, что такое количество жертв может быть вызвано паникой среди посетителей концерта Арианы Гранде. Представитель певицы сообщил, что она в порядке.

При этом полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и около 50 пострадавших в результате  взрыва.

Как сообщает Reuters, британская полиция рассматривает инцидент как террористический акт. Агентство также ссылается на двух американских чиновников, которые считают, что взрыв совершил террорист-смертник.

Manchester Arena, самый большой крытый стадион в Европе, он вмещает 21 тысячу человек.

Темы: взрыв Великобритания
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