Трамп просил разведку отрицать существование сговора с русскими

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Вторник, 23 мая 2017, 04:06

Президент США Дональд Трамп призвал разведку публично отрицать любые доказательства сговора между передвыборной кампанией Трампа и русскими.

Об этом со ссылкой на Washington Post пишет Reuters.

Трамп призвал двух старших должностных лиц разведки публично отрицать любые доказательства сговора между его соратниками и русскими.

Директор национальной разведки Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс отказался выполнять просьбу Трампа, потому что они считают ее неуместной, сообщили изданию два действительных и два бывших чиновника.

Ранее сообщалось, что в феврале Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, якобы попросил прекратить расследование отношений экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерен сосредоточиться на экс-советнику Трампа по нацбезопасности Майкле Флинн и бывшему руководителю его избирательного штаба Поле Манафорту.

В свою очередь Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него. Ранее он отказался выполнять официальное предписание Комитета по вопросам разведки Сената США, которое обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.

Темы: Трамп США Росcия
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