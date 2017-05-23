В Вашингтоне приняли резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом

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Вторник, 23 мая 2017, 05:59

Сенат штата Вашингтон (США) принял резолюцию, которая определяет Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о чествовании памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

"Голодомор был геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины", говорится в резолюции.

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Соответствующее решение было принято единогласно.

Автором резолюции является сенатор штата Вашингтон от Республиканской партии Марк Милощиа.

Участие в слушаниях принял Почетный консул Украины в Сиэтле Валерий Голобородько, который передал благодарственное письмо Посла Украины в США Валерия Чалого Лейтенант-губернатору штата Вашингтон, Президенту Сената Сайрусу Хабибу.

Ранее США в официальных обращениях определяли Голодомор как акт уничтожения человечества, совершенное тоталитарным сталинским режимом.

Как сообщалось, премьер-минстр Украины Владимир Гройсман призвал Израиль признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Темы: голодомор США
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