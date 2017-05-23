Флинн солгал о происхождении денег за выступления в России

841 просмотр
0
Вторник, 23 мая 2017, 07:30

Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности солгал в прошлом году во время избирательной кампании, что получал деньги за выступление в Москве не от российского правительственного телеканала RT, а от американского агентства.

Об этом говорится в материале телеканала CNN, который получил в свое распоряжение письмо старшего члена Комитета Палаты представителей по надзору конгрессмена Элайджи Каммингса главе этого же комитета, пишет Укринформ.

"Раньше Флинн признал, что его нанимали для выступления, рассказав многим медиа в июле и августе (в прошлом году - ред.), Что получал гонорары за речи. Но он отказывался называть сумму, заявляя, что выплаты ему делало американское бюро докладчиков (компания , которая организует выступления лекторов в США и за рубежом - ред.), а не российский вещатель", - говорится в публикации.

В этой связи приводится даже заявление Флинна, которое он сделал для Yahoo News в июле: "Я не принимал никаких денег у россиян".

А документы, полученные Комитетом Палаты представителей по надзору, показали, что именно телеканал Russia Today, а не американская фирма выплатил компенсацию непосредственно Флинну в качестве части пакета платежей для американского бюро докладчиков Leading Authorities Inc. Пакет также включал оплату услуг самого бюро и визовые сборы.

В переписке между Russia Today и бюро, представитель RT отметил, что выставленная сначала цена за присутствие Флинна была "слишком высокой" и попросил компанию уменьшить оплату. Кроме того, среди документов, Комитет Конгресса получил копию чека Бюро докладчиков за организацию пребывания Флинна в России.

"Комитет Палаты представителей по надзору также получил электронное письмо, датированное 13 ноября 2015, от чиновника RT телевидения России где было указано, что, "мы покроем выплату вознаграждения генералу Флинну в нашем офисе в Лондоне", - подчеркивается в публикации.

Напомним, Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерен сосредоточиться на экс-советнику Трампа по нацбезопасности Майкле Флинн и бывшему руководителю его избирательного штаба Поле Манафорту.

В свою очередь Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него. Ранее он отказался выполнять официальное предписание Комитета по вопросам разведки Сената США, которое обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.

Темы: Трамп США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп просил разведку отрицать существование сговора с русскими 23 мая 2017, 04:06
Трамп говорит, что на встрече с Лавровым ни разу не упоминал Израиль 22 мая 2017, 19:32
Экс-директор ЦРУ: В Кремле считают, что Трамп - "полезный идиот" 21 мая 2017, 23:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Вашингтоне приняли резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом
Взрыв в Манчестере: погибло около 20 человек
В Манчестере в концертном зале произошел взрыв, есть жертвы - СМИ
Боевики применили РСЗО "Град" вблизи Авдеевки
Все новости
Фестивальная история

Как прогремела и почему заглохла "Червона рута"

Фото

Возвращение крымских татар на Родину. Первые шаги дома