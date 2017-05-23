АТО: 59 обстрелов из минометов и артиллерии, 4 бойцов ВСУ ранены

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Вторник, 23 мая 2017, 07:46

За прошедшие сутки зафиксировано 59 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня, 4 украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов.

В частности, вечером противник выпустил почти три десятка 120-мм мин по позициям ВСУ вблизи Павлополя. У Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм. В то же время, под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкиного, Тарамчука и севернее - у Марьинки.

Донецкое направление. На этом участке фронта ночью положение было самым напряженным, незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушали тишину.

Так, вечером позиции ВС Украины в районе Опытного были обстреляны бандформированиями из РСЗО "Град". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном и восточном пригороде Авдеевки, где бандиты ночью интенсивно обстреливали укрепления сил АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. Из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь и неподалеку Невельского. Из вооружения БМП били по нашим опорных пунктах у Зайцевого.

Луганское направление. Здесь на протяжении прошлых суток зафиксировано 9 фактов использования боевиками оружия.

В частности, в сторону украинских позиций у Малинового противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца - из стрелкового оружия.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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