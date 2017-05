Число погибших от взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

22 человека умерли от взрыва, который произошел в конце концерта певицы Арианы Гранде в английском Манчестере в понедельник.

Об этом сообщил представитель полиции на брифинге, передает BBC.

В полиции подтвердили, что среди погибших были дети.

По меньшей мере, 59 человек получили ранени.

Сейчас правоохранители склоняются к версии, что атаку осуществил один человек, который пронес на концерт самодельное взрывное устройство и детонировал его. Злоумышленник умер на арене.

Впрочем, полиция изучает, действительно ли он действовал в одиночку.

Констебль не подтвердил, что злоумышленник был гражданином Великобритании.

Не пострадали ли от взрыва украинцы, еще выясняется.

Как известно, вечером 22 мая на Manchester Arena, самом большом крытом стадионе в Европе, произошел взрыв после концерта Арианы Гранде. Сперва сообщалось о по меньшей мере 19 погибших и 50 пострадавших.

Сама Ариана Гранде написала, что она "сломана" этим событием.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.